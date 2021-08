Drabschef fra ubådssagen skal forsvare sig i retten

Jens Møller Jensen var landets måske mest kendte politimand, efter at han stod i spidsen for efterforskningen af sagen om journalisten Kim Wall, der blev dræbt af Peter Madsen i en ubåd et sted i Øresund.

Han skiftede til en mere upåagtet stilling som leder af afdelingen for berigelseskriminalitet.

Det skulle vise sig, at skiftet hang sammen med, at Jens Møller var blevet anmeldt af sin arbejdsgiver. Anmeldt for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med hans egen bog "Opklaret", som udkom i oktober 2018.

Efter nogle måneder valgte Møller at forlade politiet helt, og efter en langvarig efterforskning nåede Statsadvokaten i København frem til, at Jens Møller har brudt sin tavshedspligt og misbrugt sin stilling.

Torsdag skal manden, som gennem sine 37 år i politiet har været med til at få stribevis af forbrydere dømt, så selv i Københavns Byret forsvare sig som en anden kriminel.

Anklagemyndigheden kræver, at Jens Møller skal straffes med en bøde.

Anklagerne mod Møller går på, at han i flere tilfælde i bogen "Opklaret" har røbet fortrolige oplysninger. Og det er et brud på hans tavshedspligt som offentlig ansat.

Det drejer sig blandt andet om sagen om den dobbelte drabsmand og flerfoldige voldtægtsmand kaldet Amagermanden. Derudover drejer det sig om en sag kaldet "Kondiløbersagen", hvor en kvindelig kondiløber blev voldtaget og forsøgt dræbt.

Og endelig drejer det sig om en sag, hvor en ældre mand i Københavns Byrets fogedafdeling skød og dræbte en advokat og forsøgte at dræbe sin tidligere svigersøn - faren til hans barnebarn.

I anklageskriftet er nævnt i alt ni passager fra bogen, som efter anklagemyndighedens opfattelse er brud på tavshedspligten.

Jens Møller er derudover tiltalt for at have foretaget i alt 17 opslag i politiets sagssystem Polsas. Vel at mærke uden at have haft tjenstlig anledning.

Opslagene omhandler dels kondiløbersagen og dels en anden sag om en serievoldtægtsmand kaldet Øbromanden. Begge sager er omtalt i bogen.

Jens Møller nægter sig skyldig i anklagerne. Da der i februar blev rejst tiltale, sagde han til Ritzau:

- Jeg kan sige, at jeg nægter mig skyldig i alle forhold. Jeg mener ikke, at jeg har brudt min tavshedspligt, lød det fra Jens Møller, som tilføjede:

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over at komme i denne her situation. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede på bogen. Men hvis jeg har overtrådt noget, så må jeg ligesom alle andre stå til regnskab for det.

Sagen skal efter planen behandles over tre dage i retten. Sidste dag er 16. september, hvor der ventes dom.