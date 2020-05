Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, er en af de kritiske stemmer i debatten om den hjemrejste syrer, der står til at få i alt 200.000 kroner i hjemrejsepenge, på trods af at have kendt sig skyldig i drabet på sin egen kone og søn. (Arkivfoto).

Drabsanklagets hjemrejsepenge vækker foragt

Politikere kræver lovændring, efter at en hjemrejst syrisk mand står til at få 215.000 kroner i støtte på trods af at have indrømmet drab på sin hustru og søn.

Så skulle det da lige være udsigten til, at næste rate på omkring 100.000 kroner står til at blive udbetalt til februar næste år.

Få sager får det til at løbe koldt ned ad ryggen på danske politikere som tanken om, at en mand får økonomisk støtte af den danske stat for at flytte hjem til Syrien, selv om han angiveligt har kendt sig skyldig i drabet på sin egen kone.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her