Mand idømmes livstid for rovmord på to pensionister

Københavns Byret idømmer 28-årige James Schmidt fængsel på livstid for to rovmord begået mod ældre beboere i en bebyggelse på Østerbro i København.

Han var tiltalt for at have dræbt både 82-årige Eva Hoffmeister, 80-årige Peter Jensen Olsen og 81-årige Inez Hasselblad.

Men ifølge nævningetinget i Københavns Byret er der ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at Eva Hoffmeister havde været udsat for en forbrydelse, da hun blev fundet død i sin lejlighed den 6. februar sidste år.

Til gengæld er nævningetinget i løbet af retssagen blevet overbevist om, at Peter Jensen Olsen og Inez Hasselblad begge blev kvalt. Og at gerningsmanden var James Schmidt.