Drab på to kvinder giver 16 års fængsel

Retten i Næstved idømmer 40-årige Martin Christensen Degn fængsel i 16 år for i november i fjor at have dræbt to kvinder. Anklager Susanne Bluhm havde krævet fængsel på livstid.

- Jeg kan sige, at det er en enig domsmandsret, som er nået frem til resultatet, lyder det fra retsformand Line Bjørklund i forbindelse med domsafsigelsen.