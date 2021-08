Drab på taxavognmand giver fængsel i 12 år og udvisning

En sag om et drab i Herning sidste sommer har fredag ført til en dom på fængsel i 12 år.

Den tiltalte havde nægtet sig skyldig. Han påstod, at han handlede i nødværge, da han stak taxavognmand Peter Schnack flere gange med kniv i dennes hjem i Lupinens Kvarter. Offeret blev 51 år.

Dommen over Sam Alimalayeri er afsagt af et nævningeting i Retten i Herning. Ud over fængsel har retten også besluttet at udvise den 39-årige mand, der er iransk statsborger.

Forbrydelsen blev opdaget 14. juli sidste år. Dagen efter blev Sam Alimalayeri anholdt. Siden har han været varetægtsfængslet.

Den 39-årige har erkendt at have stukket taxavognmanden. Det skete under et slagsmål. Han mente, at vognmanden skyldte ham penge for køb af narkotika, har Herning Folkeblad rapporteret fra retten.

Nævninger og dommere har afvist hans påstand om, at han stak i nødværge for at redde sit liv. Han har fortalt, at han så vognmanden stå med en pistol i hånden. Retten har imidlertid lagt vægt på, at han havde mulighed for at forlade stedet.

Anklager Jakob Kjær fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at især tekniske beviser har spillet en rolle. For eksempel stemte den tiltaltes forklaring ikke med den retsmedicinske konklusion om, at alle knivstik var blevet påført taxavognmanden, mens denne var i live.

Han bad om en straf på fængsel i 14 år, fordi den tiltalte også havde begået tyveri fra offeret.

- Et flertal af rettens medlemmer fandt dog, at en straf på 12 års fængsel var passende, hvilket også er udgangspunktet i drabssager, siger Jakob Kjær i en pressemeddelelse.

I øvrigt blev drabsmandens daværende kæreste fundet skyldig i hæleri, fordi hun havde opbevaret nogle af tyvekosterne. Straffen er blevet 60 dages fængsel.

Kvinden har fortalt, at hun ankom til vognmandens hjem, mens denne lå blødende på gulvet og fortsat var i live. Hun så Sam Alimalayeri stå og vifte med en pistol. Han var ude af sig selv og påvirket af stoffer.

Hun turde ikke gøre forsøg på at hjælpe vognmanden og er blevet frifundet for at have forholdt sig passiv, oplyser retten på sin hjemmeside om afgørelsen.

Den 39-årige har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Vestre Landsret.