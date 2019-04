Drab på dansk og norsk kvinde skal snart for retten i Marokko

Drabene er af marokkanske myndigheder blevet kaldt terror, og i sagen er der blandt andet anklager om at fremme terror samt at danne en terrorcelle.

Der er desuden rejst tiltale for at gøre personer fortræd med fuldt overlæg.

Sagen vil foregå i byen Sale, som ligger nær hovedstaden, Rabat, oplyser forsvarsadvokaten.

Det har før været fremme, at marokkansk politi har anholdt fire hovedmistænkte i sagen.

En spansk-schweizisk mand, som ifølge myndighederne har tilsluttet sig "ekstrem ideologi", er anklaget for at hjælpe de fire hovedmistænkte med drabene.

Anklagen nægter han sig dog skyldig i.

Det var 17. december, at de to unge kvinder blev fundet dræbt nær landsbyen Imlil i Marokko. De havde været på vandretur i bjergene.

Kvinderne var blevet udsat for knivstik og efterfølgende halshugget.

I sagen er en 33-årig schweizisk-britisk mand allerede blevet idømt ti års fængsel.

Manden er kendt skyldig i at have været en del af en terrororganisation, at have forsvaret terror og for ikke at have oplyst om en kriminel handling.

Han er ikke dømt for at have noget med selve drabene at gøre.