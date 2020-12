Se billedserie Maria Wahl Larsen er blandt de 150 børn, som i en forsøgsordning skal dryppe øjne hver aften. Hun håber, det kan forhindre hendes nærsynethed i at blive værre. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Dråber kan måske bremse børns nærsynethed

Hvert femte barn i Danmark er nærsynet. Et forsøg med 150 børn skal vise, om et lægemiddel kan gavne. Det er vigtigt at give øjnene en pause fra skærmen.

Danmark - 25. december 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Inden Maria Wahl Larsen lægger sig til at sove om aftenen, drypper hun sine øjne. En dråbe i hvert øje, i et håb om at det kan forhindre hendes nærsynethed i at udvikle sig. Især når hun i fritiden dyrker kunstrulleskøjteløb, mærker hun, at synet er dårligt. Det skulle nødig blive værre.

