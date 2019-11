Dr. Hebe fra Næstved mistænkt som børnepornobagmand

Politiet mistænker en 46-årig mand fra Næstved for at være administrator i et illegalt forum for deling af børneporno. Manden blev fængslet tilbage i oktober i et hemmeligt retsmøde.

Det var for at beskytte politiets efterforskning af sagen, at retten 10. oktober valgte at afholde retsmødet for såkaldt dobbeltlukkede døre.