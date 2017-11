Dovne Robert og En Død Hest kan få partistøtte

En stor del af dem er nemlig berettiget til at søge om partistøtte, selv om de ikke er kommet ind. Og her tæller stemmetallet.

I København skal en kandidatliste til kommunalvalget have 500 stemmer for at kunne søge støtte, mens det i resten af landet gælder om at få 100 stemmer. Listerne kan få 7,25 kroner per stemme.

I regionerne skal listerne op på 500 stemmer for at være kunne søge partistøtte. Her kan listerne få 4,50 kroner per stemme.

Listerne kan få støttekroner hvert år de næste fire år.

En af de lister, der på forhånd kalkulerede med partistøtten, er "Valgfest med mexicansk tema", der var opstillet til regionsvalget i Region Hovedstaden.

Onsdag skrev listen således på Facebook:

- Ved gårsdagens Regionsrådsvalg fik "Valgfest med mexicansk tema" 1137 stemmer, og det bringer partiet i stand til at få partistøtte, som vi har lovet at bruge på en valgfest med mexicansk tema. Tusinde tak for det! Vi er henrykte over den tillid, som vi er blevet vist.

I Region Hovedstaden har hele 16 kandidatlister fået stemmer nok til at kunne søge om støtte, selv om de ikke er valgt ind.

Ud over "Valgfest med mexicansk tema" er kandidatlisterne "Dovne Robert" (868 stemmer), "En død Hest" (646 stemmer) og "Schiller Instituttets Venner" (637 stemmer) blandt dem, der kan søge regionsrådet i Hovedstaden om støtte.

Partistøtten skal dog anvendes til "politisk arbejde i regionen/kommunen", og det kræver indsendte ansøgninger og erklæringer, oplyser Økonomi - og Indenrigsministeriet.

Der er ifølge ministeriet tale om en bred definition, men aktiviteterne skal være rettet mod regionens eller kommunens vælgere.

Også ved kommunalvalgene viser resultaterne, at en del partier kan søge om støtte efter valget, selv om de ikke har kunnet veksle stemmerne til en plads i landets kommunalbestyrelser.

Det gavner blandt andet Nye Borgerlige, der en del steder i landet fik over 100 stemmer og dermed kan søge om støtte, men kun fik én kandidat valgt ind.

I de store byer er der især mange kandidatlister ved kommunalvalget, der kan få støtte.

I Københavns Kommune har seks kandidatlister ved valget fået stemmer nok til at søge partistøtte, selv om de ikke er valgt ind.

I Aarhus gælder det for tre kandidatlister, mens det i Odense gælder for hele syv kandidatlister.