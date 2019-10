Donationer til minde om Joy Mogensens datter runder 200.000

På Facebook skrev ministeren, at hun i stedet for at give blomster opfordrede til, at man bidrager til Landsforeningen Spædbarnsdød i datteren Sarah Antoinet Mogensens navn.

Birgitte Horsten er direktør i Landsforeningen Spædbarnsdød. Ifølge hende er de 200.000 kroner i sig selv en stor anerkendelse af Joy Mogensens sorg.

- Det er meget rørende og overvældende at se, hvordan hele befolkningen bakker op om Joy Mogensen i den her svære tid og anerkender den kæmpe sorg, hun står i, siger Birgitte Horsten.

Donationerne kommer fra flere end 1500 personer og arbejdspladser.

Det er et tegn på, at folk begynder at kunne forstå den komplicerede sorg, som spædbarnsdød fører med sig, mener direktøren for Landsforeningen Spædbarnsdød.

- Det viser, at vi som samfund endelig er begyndt at forstå omfanget af sorgen over at miste et spædbarn, siger hun.

Pengene skal ifølge Birgitte Horsten bruges direkte til at tilbyde gratis terapi til forældre, der har mistet et spædbarn.

Beløbet rækker langt, mener hun. Det betyder, at en del flere forældre nu kan få gratis støtte fra foreningen.

- Når vi får donationer i den her størrelsesorden, så er det klart, at det gør en kæmpe forskel, idet vi kan tilbyde meget mere og mange flere forældre gratis terapeutisk støtte, siger Birgitte Horsten.

I Danmark dør omkring 750 spædbørn ifølge Landsforeningen Spædbarnsdød hvert år. Det drejer sig om spædbørn, der dør fra midt i graviditeten, og til når barnet er et år.