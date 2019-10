Donationer strømmer ind efter kulturministerens tab

Det skriver mediet A4Nu.

Mandag skrev ministeren et facebookopslag, hvor hun satte ord på sin store sorg.

- Min datter, Sarah, var ikke i live, da jeg fødte hende natten mellem fredag og lørdag. Og jeg er så utrolig ked af det, skrev hun.

Samtidig opfordrede hun til, at man ikke sendte blomster, men i stedet donerede penge til Landsforeningen Spædbørnsdød i datterens navn Sarah Antoinet Mogensen.

Landsforeningens direktør, Birgitte Horsten, siger til A4Nu, at foreningen blev ringet op kort inden ministerens offentliggørelse og fik besked om, at Joy Mogensen ønskede at donere gaver til foreningen.

- Vi er så rørte over, at Joy Mogensen midt i sit livs største og sværeste sorg rækker ud og viser omsorg for andre forældre, der er ramt af at miste et spædbarn, siger Birgitte Horsten.

Hun fortæller, at der tirsdag morgen var indsamlet 106.000 kroner, og at der stadig tikker donationer ind. Hun har ikke et præcist tal på, hvor mange der har doneret penge.

Joy Mogensen annoncerede i april, at hun efter to års fertilitetsbehandling var blevet gravid med en anonym sæddonor.

Hun gik på orlov fredag, og mens hun er væk, fungerer Benny Engelbrecht (S) som kirkeminister, mens Rasmus Prehn (S) fungerer som kulturminister.