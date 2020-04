Domstolene fortsætter nedlukning - men holder dør på klem

Det indebærer, at et stort antal retsmøder aflyses, og at der vil opstå en pukkel af sager. Samtidig fortsætter anklagere landet over med at sende nye sager frem til retterne.

Visse typer af sager anses af retsvæsenet for at være kritiske og vil blive behandlet. Det gælder for eksempel grundlovsforhør, hvor dommere skal afgøre, om en anholdt skal varetægtsfængsles.

Retsvæsenet lukkede 11. marts. Landet over er mange sager siden da blevet skubbet ud i fremtiden. Det gælder for eksempel Retten i Aarhus.

- På grund af nedlukningen har vi måttet pille cirka 200 straffesager ud, siger retspræsident Bodil Ruberg.

Det er endnu uafklaret, hvornår de mange sager skal behandles.

I Københavns Byret kan administrationschef Michael Villemoes Larsen ikke sige noget om det omtrentlige antal udsatte sager.

- Indtil videre er der tale om cirka tre ugers produktion af straffesager, som er aflyst og skal berammes på et senere tidspunkt, oplyser han.

- Det bliver en stor udfordring, når vi lukker op for retssagsbehandlingen igen, idet vi - ud over de allerede berammede sager - vil have de aflyste sager og et ikke ubetydeligt antal nye sager, som anklagemyndigheden har sendt til os i lukkeperioden, forklarer administrationschefen.

Midt i den dystre udsigt til mange forsinkede afgørelser kan præsidenten i Aarhus dog finde enkelte lyspunkter.

- Vi kan glæde os over, at vi er virkelig godt med, når det gælder for eksempel skiftesager, siger Bodil Ruberg.

Til de opgaver, som domstolene trods alt skal behandle, hører for eksempel visse konkurssager. Det gælder også notarforretninger for erhvervslivet.

I Domstolsstyrelsen siger direktør Kristian Hertz i en pressemeddelelse, at man løbende overvejer, om også andre typer af sager skal skubbes over i kategorien med kritiske.

- Vi vil meget gerne i gang i retssalene igen, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og regeringen giver grønt lys, siger han.