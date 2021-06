Domstole får fine karakterer - men kritik for langsommelighed

Mens sagsbunkerne ved domstolene vokser, og straffen jævnligt må sættes ned, fordi sagerne er blevet for gamle, er der nu et skulderklap til retssystemet.

Cirka 3600 brugere har givet deres mening til kende i undersøgelsen, som Domstolsstyrelsen har bestilt hos firmaet Implement Consulting Group.

Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,4 på en skala på 1 til 5, og det er et flot resultat, hedder det i konklusionen.

Generelt forstår brugerne, hvad der bliver sagt og skrevet til dem, og de behandles ordentligt, fremgår det.

De mest tilfredse er de borgere, som henvender sig til notaren. Her undersøger man blandt andet, om underskrifter på et testamente er ægte.

Men når det gælder sagsbehandlingstiden, stivner smilene. Folk, der har været indblandet i straffesager, civile sager eller familiesager, er mindre tilfredse end andre brugere.

Her er scoren nede på henholdsvis 3,7, 3,6 og 3,8.

En stor del af de adspurgte erklærer sig uenige eller delvist uenige i, at sagsbehandlingstiden er passende, fremgår det af undersøgelsen.

I familiesager er børn ofte involveret, og lang tids venten er belastende. En unavngiven advokat citeres for, at der er risiko for, at et barn fastlåses i psykisk, fysisk eller seksuel vold.

- Tidsfaktoren er helt vildt afgørende, når vi har med familiesager at gøre. Barnet går jo hen og bliver voksent, siger advokaten.

Siden sidste sommer har flere retspræsidenter, dommernes forening og advokater gjort opmærksom på de voksende sagsbunker.

For nylig kunne Retten i Kolding således fortælle, at mange straffesager ligger stille så længe, at sanktionen lempes.

I 11 procent af dommene afsagt fra januar til maj i år er straffen blevet lempet på grund af for lang sagsbehandlingstid. Typisk bortfalder bøder, eller ubetinget frihedsstraf gøres betinget, har branchemediet Advokatwatch berettet.

Regeringen er blevet kritiseret for at opruste politi og anklagemyndighed uden at give tilsvarende flere kræfter til domstolene. Her opstår en helt forudsigelig prop.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) anerkendte i april i et svar til SF'eren Karina Lorentzen Dehnhardt, at "sagsbehandlingstiden og sagsbunkerne er vokset over tid".

Regeringen er ved at se på, om domstolene skal have yderligere ressourcer, lød beskeden.