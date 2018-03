Dommerudvalgs skilsmissemanual skal sikre ensartet behandling

Efter halvandet års diskret arbejde har 26 byrets- og landsretsdommere udviklet og formet en ny manual for retternes håndtering af de tunge skilsmissesager, hvor far og mor slås om forældremyndigheden og børnenes folkeregisteradresse.

Det sker efter lang tids kritik af, at den slags sager bliver håndteret vidt forskelligt fra landsdel til landsdel.

Og kritikken er berettiget, erkender Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg:

- Vi er blevet kritiseret for at behandle skilsmissesagerne alt for forskelligt ved de enkelte retter.

- Det mener vi nu at have fundet en løsning på, og den er vi ved at rulle ud ved alle landets retter.

- Vi håber også, at den bliver en bærende del af den politiske aftale, vi har ventet på så længe, siger han til Politiken med henvisning til de igangværende politiske forhandlinger om nye skilsmisseregler.

Den nye manual giver domstolene mulighed for i samarbejde med forældre, rådgivere og eventuelle børnesagkyndige at vælge mellem fire skilsmissemodeller, der er afstemt efter konfliktniveauet hos de nyskilte ægtefæller.

Hver gang starter processen med et telefonmøde, hvor parterne vælger den model, der vurderes at give den bedste løsning for barnet og familien.

Modellerne strækker sig fra det personlige møde og den gode snak mellem tidligere ægtefæller, der er enige om vilkår og betingelser, til de hurtige afgørelser i de sager, hvor parterne er så åbenlyst uenige, at det ikke giver mening at bruge mere tid på sagen, skriver Politiken.

Dommernes ensretning af deres retspraksis skal fungere under det nye udspil for skilsmisseregler, der ventes at blive offentliggjort af børne- og socialminister Mai Mercado (K) tirsdag.