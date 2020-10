Dommere stempler bæltefiksering af patient som ulovlig

En patient i psykiatrien har tirsdag fået Østre Landsrets ord for, at 11 dages bæltefiksering af ham var ulovlig.

Men han skal have yderligere 30.000 kroner, har landsretten bestemt. Det skyldes, at han også var udsat for fire dages ulovlig bæltefiksering hos Region Sjælland. Her mente Retten i Næstved tidligere, at beløbet skulle være 10.000 kroner.

Hovedpersonen i sagen er en mand i 20'erne. Da han i februar sidste år blev overført fra en psykiatrisk afdeling i Aalborg til Sikringen i Slagelse, blev han straks bæltefikseret i fire dage. Gradvist blev der løsnet for remmene om hans mave, ben og hænder.

Landsretten har i øvrigt besluttet ikke at øge erstatningen til det langt højere niveau, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fastlagde i en dom mod Danmark 15. september.

Dommernes begrundelse er, oplyser advokat Claus Bonnez, at det er muligt, at Danmark appellerer afgørelsen i Strasbourg til storkammeret ved samme domstol.

Den sag drejede sig om, at en psykiatrisk patient fra Aarhus under sin indlæggelse var fikseret i næsten 23 timer. Myndighederne havde ikke godtgjort, at indgrebet var strengt nødvendigt.

Dommen fra Strasbourg kalder "på en gennemgribende revision af tvangsfikseringspraksis i Danmark", sagde advokat Tobias Stadarfeld Jensen i en kommentar.

I Strasbourg-sagen om de 23 timer blev erstatningen fastsat til 10.000 euro, hvilket svarer til godt 74.000 kroner.