Dommere i flere lande oplever politisk pres - også i Norden

Indgreb mod dommere i Polen har det sidste års tid vakt kritik. EU-Kommissionen mener, at en reform om blandt andet at tvinge dommere på pension strider imod principper om frie og uafhængige domstole.

Også i andre østeuropæiske lande er der problemer med at holde sig fri af statsmagtens indgreb. Nogle gange sker de tilsyneladende med et støtte fra et flertal af borgere. Og det giver et dilemma:

- I Polen og Ungarn er det sket som følge af demokratiske valg, at nationalistiske partier er kommet til magten blandt andet på baggrund af kritik af domstolene, som opfattes som en del af eliten, der skal bekæmpes. Men når domstolenes uafhængighed antastes, kommer den demokratiske retsstat også i fare, siger Mikael Sjöberg.

Til mødet i Danmark er der afbud fra kollegerne i Tyrkiet. Den tyrkiske forening er lukket af regeringen i Ankara, og bestyrelsens medlemmer er for tiden fængslet.

Men presset ses ikke kun i Tyrkiet og Østeuropa, lyder det fra den danske dommerformand.

- Det er i den grad en udfordring i flere lande. I Frankrig holder Macron for eksempel fast i, at et råd, der udnævner dommere, fortsat skal have et flertal af politikere. Og i Spanien bliver dommere sat til at dømme deres kolleger fra Catalonien, siger Sjöberg.

Også i Norden knager det. I marts måtte Islands justitsminister Sigridur A. Andersen træde tilbage på grund af en skandale. Hun havde ignoreret et råds oplæg om udpegning af dommere til en appeldomstol.

Fire af ministerens egne kandidater, der egentlig var blevet vurderet som mindre kvalificerede, blev favoriseret. Dette var i strid med loven. Og det svækkede offentlighedens tillid til retsvæsenet i et demokratisk samfund, fastslog Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

- Det er utroligt, at man i et af de nordiske lande omgår en lov, siger Mikael Sjöberg.

I Danmark er der ikke tale om et alvorligt pres på uafhængigheden, mener han.

- Men hos os er der tendenser til, at politikere udtaler sig om konkrete sager, mens de verserer ved domstolene, og at de i lovgivningen regulerer helt ned i de mindste detaljer, siger Sjöberg.

Den særlige stilling i samfundet som den tredje statsmagt indebærer omvendt også disciplin og høj etik.

- Borgerne skal have en berettiget forventning om, at dommerne ikke skejer ud hverken i dommersædet eller privat. Vi skal også selv gøre noget for at fastholde respekten for vores afgørelser, siger Mikael Sjöberg.

Godt 100 af hans europæiske kolleger vil diskutere bag lukkede døre. Undervejs får de besøg af den danske EU-kommissær Margrethe Vestager. Mødet - der finder sted torsdag, fredag og lørdag - vil formentlig munde ud i en eller flere resolutioner.

- Erfaringen viser, at de har en vis effekt, siger den danske vicepræsident.