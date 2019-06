Dommere er begyndt at fængsle udlændinge efter lovstramning

Kendelserne er blevet afsagt dels af Retten i Herning og dels af Vestre Landsret.

Tirsdag og onsdag er i alt fem personer, der skulle have meldt sig til Udrejsecenter Kærshovedgård, blevet frihedsberøvet.

Det samme gælder yderligere to, der bor privat i Østjylland, og som skal melde sig hos politiet. Her afviste byretten i Aarhus i første omgang at skride til fængsling, men landsretten har ændret afgørelserne, oplyser Jens Severinsen.

- Skærpelsen af loven og bemærkningerne til den har vi forstået sådan, at der er et politisk ønske om varetægtsfængsling i de situationer, hvor personer på for eksempel tålt ophold gentagne gange overtræder de pålæg, de har fået, siger han.

- Politikerne har ikke ønsket, at de går rundt på fri fod. Vi imødeser en del trafik på den konto, siger specialanklageren om lovændringen.

Skærpelsen giver ekstra arbejde i retsvæsenet, hos anklagemyndigheden og blandt advokater. Desuden skal Kriminalforsorgen skaffe celler til de fængslede.

Normalt sker der varetægtsfængsling i sager om grovere kriminalitet. Begrundelserne kan for eksempel være, at den sigtede vil stikke af eller ødelægge politiets opklaringsarbejde.

Men i de nye sager spiller den slags grunde ingen rolle. Der skal meget mindre til. Ifølge loven skal dommeren blot have en begrundet mistanke om, at udlændingen gentagne gange har overtrådt sin opholds-, underretnings- eller meldepligt.

En af de berørte er en mand, der forleden blev dømt for i 332 tilfælde at have overtrådt meldepligten og for 54 gange ikke at have givet underretning, som han burde. To gange tidligere er han blevet dømt for at se stort på kravene.

Dommen lød på ubetinget fængsel i seks måneder. Den drejer sig dog også om trusler og grove ord mod en ansat på Kærshovedgård, oplyser specialanklager Jens Severinsen.

På Kærshovedgård nær Bording har beboerne forskellig status. Nogle har fået afvist deres ansøgning om asyl. Andre er blevet udvist på grund af kriminalitet, men kan ikke udsendes, fordi hjemlandet nægter at modtage dem. Endvidere har nogle såkaldt tålt ophold. De er udvist, men kan ikke udsendes, fordi de dermed risikerer tortur eller at blive straffet med døden.