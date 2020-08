Dommer vil ikke fængsle anholdte for skyderi i Brøndby

En dommer i Glostrup har mandag afvist at varetægtsfængsle tre mænd i forbindelse med en skudepisode i Brøndby søndag aften. Dommeren har dog bestemt, at anholdelsen af de tre skal opretholdes i tre døgn, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet meldte mandag morgen ud, at fem personer var blevet anholdt i sagen, hvor der søndag ved 23-tiden var blevet skudt mod en bil. Ingen personer blev ramt af skuddene.

Anklagemyndigheden vurderede, at der var grundlag for at kræve tre af de anholdte fængslet, mens de resterende to blev løsladt.

Politiet har oplyst, at der formentlig var tale om en forveksling af den beskudte bil og en anden bil.

Skyderiet foregik på Brøndby Nord Vej. Her blev der også affyret skud torsdag i den forgangne uge. Heller ikke ved den lejlighed blev nogen ramt.

Selv om dommeren i Glostrup ikke ville fængsle de tre for skyderiet, så blev en af de sigtede - en 25-årig mand - dog fængslet i forbindelse med en anden sag om grov vold, hvor han var efterlyst.

Han skal derfor sidde fængslet foreløbig frem til 28. august. Hvad angår de to andre, så skal de inden der er gået tre døgn stilles for retten igen, hvor anklagemyndigheden med eventuelle nye beviser skal forsøge at overbevise en dommer om, at de skal fængsles.

Sker det ikke, skal de løslades.