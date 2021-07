Dommer vil fængsle britiske mænd i sag om bedrageri for en milliard

Tre britiske mænd varetægtsfængsles in absentia af dommer i Retten i Glostrup onsdag. De er tiltalt for bedrageri for en milliard kroner ved refusion af udbytteskat.

Heller ikke deres forsvarer har kunnet fortælle Bagmandspolitiet, hvor de tre befinder sig.

Tre andre mænd, der alle er amerikanske statsborgere, er tiltalt i samme sag. For deres vedkommende bestemmer dommeren, at de skal deponere deres pas på en dansk repræsentation i USA i stedet for varetægtsfængsling.

De vil først få deres pas udleveret, i forbindelse med at de rejser til Danmark for at møde op i den kommende straffesag, bestemmer dommer Nanna Blach.

Under sagen i Danmark skal de i øvrigt dagligt melde sig til politiet, ligesom deres pas også vil være deponeret, mens retten behandler sagen.

De tre britiske mænds forsvarer kærer på stedet afgørelsen om varetægtsfængsling in absentia til Østre Landsret.