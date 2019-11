Dommer varetægtsfængsler skandaleombrust fodboldspiller

Dommer Kirsten Maigaard har besluttet, at den skandaleombruste fodboldspiller fængsles til 16. december.

- Der er risiko for, at sigtede kan påvirke vidner, hvis han er på fri fod, lyder det blandt andet fra dommeren.

Bernio Verhagen har nægtet sig skyldig i sigtelserne.

Hans forsvarsadvokat oplyser, at spørgsmålet om varetægtsfængsling nu skal prøves i landsretten.

Bernio Verhagen har været tilknyttet fodboldklubben Viborg FF, men ifølge klubben blev han officielt fyret tirsdag.

Det skete, fordi klubben mener sig udsat for bedrageri.

Den hollandske fodboldspiller blev anholdt tirsdag aften efter tumult i en kiosk i Viborg.

Her blev mandens kæreste ifølge politiets opfattelse udsat for røveri og vold.

Men den 25-årige fodboldspiller har forklaret, at der ikke var tale om vold.

Hvis nogen har været udsat for vold, er det efter fodboldspillerens opfattelse ham.

Han fremviste i retten kradsemærker og sår på sine arme.

Viborg FF oplyste tirsdag, at klubben har annulleret kontrakten med hollænderen.

Klubben mener at have indgået en aftale med Verhagen under falske forudsætninger.

Det har vist sig, at Verhagen ikke har spillet en eneste professionel kamp, og at flere af de klubber, som han hævder at have været til prøvetræning hos, ikke kender ham.

Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet, at Viborg FF har indgivet en anmeldelse om bedrageri.

Under grundlovsforhøret blev Verhagen spurgt ind til sin jobmæssige situation.

- Jeg har allerede talt med en anden dansk klub, sagde han uden at komme nærmere ind på, hvilken klub det skulle være.

Ifølge Viborg FF var det aldrig hensigten, at Bernio Verhagen skulle spille for klubben.

Han blev hentet "uden økonomisk risiko" for at styrke relationerne til agentvirksomheden Stellar Group.

Men ifølge fodboldklubben har det vist sig, at den i virkeligheden har været i kontakt med personer, som har udgivet sig for at være agenter i Stellar Group uden at være det.

Klubben skal af de pågældende personer være blevet lovet, at Verhagen i løbet af kort tid kunne sælges videre til en kinesisk klub.

Ifølge Bernio Verhagen kom han til Danmark i oktober.

Han har en 17 måneder gammel datter i Danmark. Moren har forældremyndigheden over barnet.