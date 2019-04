Dommer sletter navneforbud i sag om tre drab på ældre

Dommer Charlotte Elmquist mener, at hensynet til den sigtede på grund af sagens grovhed nu må vige for hensynet til offentlighedens berettigede interesse.

Københavns Byret ophæver onsdag navneforbuddet for en mand, der er sigtet for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København.

Imidlertid appellerer mandens forsvarer på stedet kendelsen til Østre Landsret. Dette får opsættende virkning. Det betyder, at navneforbuddet gælder, indtil landsretten har talt.

Den 26-årige mand sigtes af politiet for at have dræbt to kvinder og en mand i et boligkompleks på ydre Østerbro.

Ofrene blev henholdsvis 80, 81 og 83 år. De påståede forbrydelser skete 5. februar, 2. marts samt 7. marts.

Fælles for de tre er, at de boede i komplekset på Vangehusvej.

Han nægter sig skyldig. Hidtil har retten kun udtalt sig om sigtelsen i det ene af forholdene. Her er der en begrundet mistanke, har en dommer sagt.

Med sin afgørelse følger dommeren anmodningen fra flere medier. Journalisterne har blandt andet henvist til, at forbuddet, som blev nedlagt i et grundlovsforhør 10. marts, gør det umuligt at komme med præcise og relevante oplysninger om den 26-åriges fortid.

Dette anfægter forsvareren, advokat Mie Sønder Koch, imidlertid.

- Alt det, pressen ønsker at skrive, er allerede skrevet, siger hun.

Hun mener, at navneforbuddet fortsat skal gælde blandt andet af hensyn til mandens familie. Det er en mor og nogle søskende, hvoraf en lillebror går i folkeskole.

Hendes klient er tidligere idømt fængsel i syv år for personfarlig kriminalitet.

- Han skiftede navn efter afsoningen, så han kunne starte på en frisk, så at sige, siger Mie Sønder Koch.

I øvrigt oplyser forsvareren, at dele af pressen fejlagtigt har oplyst, at de tre drab skal være begået i hans prøvetid efter løsladelsen fra den tidligere dom.

Det er forkert. Afsoningen var overstået, bemærker hun.

Om den 81-årige kvindes død har det tidligere været fremme, at den 26-årige sigtes for at have franarret hende en nøgle, hvorefter han skaffede sig adgang til hendes hjem og dræbte hende.

Angiveligt mener politiet, at der var tale om et rovmord. Han beskyldes for efter drabet at have foretaget flere indkøb med den ældre kvindes betalingskort.