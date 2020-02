Dommer siger ok til udlevering - lettisk mor fængslet i 441 døgn

Kristine Misane er lettet over sagens udfald. Oprindeligt var såvel anklagemyndigheden som domstolene i Danmark indstillet på at udlevere hende til Sydafrika på trods af jævnlige rapporter om elendige forhold i fængslerne.

Efter 441 døgn i en celle i Vestre Fængsel i København har en lettisk kvinde mandag morgen i Københavns Byret fået dommeres ord for, at hun vil blive udleveret til sit hjemland.

Men i sidste øjeblik smed hjemlandet et redningsbælte ud til hende. Tre døgn før en planlagt udlevering i Københavns Lufthavn til sydafrikanske betjente udstedte Letland en europæisk arrestordre.

En arrestordre fra et andet EU-land går forud for andre arrestordrer fra lande uden for kredsen, fremgår det af en dom afsagt af EU-Domstolen.

I retslokalet rækker den 46-årige kvinde hånden frem til anklager Anders Larsson.

- Jeg håber aldrig at se dig igen, siger hun med et smil.