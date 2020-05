Dommer mørkelægger mulige beviser for attentatplaner

Det må antages, at et eller flere mennesker vil være i fare, hvis beviserne bliver lagt frem for offentligheden.

Hvilken form for materiale, offentligheden ikke må få kendskab til, vides ikke. Selv diskussionen om, hvorvidt dørene skulle lukkes, blev taget bag lukkede døre og med journalisterne ventende udenfor.

Det var senioranklager Søren Harbo, der bad om, at en del af retssagen blev hemmeligholdt. De fremmødte journalister protesterede, men uden resultat.

Ud over menneskers sikkerhed begrundede retsformanden dørlukningen med, at der skal tages hensyn til Danmarks samarbejde med fremmede magter.

Den tiltalte i sagen er 40 år, har norsk statsborgerskab og iransk baggrund.

Han er mistænkt for at have gjort tjeneste for en iransk efterretningstjeneste i Danmark ved at tage billeder og optage video af en herboende iraners hjem.

Desuden er den norsk-iranske mand mistænkt for at have deltaget i planlægningen af et attentat på eksiliraneren i Danmark. En mand, som styret i Iran tilbage i 2008 udstedte en arrestordre på.

Det formodede mål spiller en ledende rolle i bevægelsen ASMLA - Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz. Organisationen kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-provinsen i Iran.

Under mandagens retsmøde kom det frem, at den tiltalte selv kommer fra Ahwaz. Men under et grundlovsforhør i 2018 hævdede han, at han ikke har et særligt kendskab til ASMLA.

Sagen kan siges at være speget. På den ene side er den norsk-iranske mand tiltalt for at arbejde for en iransk efterretningstjeneste på dansk grund.

Lignende anklage er rettet mod en føringsofficer fra Iran, som blandt andet er sigtet for at have udstedt instrukser til den tiltalte norsk-iraner. Begge mistænkes for at medvirke til attentatplaner.

På den anden side er det formodede mål selv blevet tiltalt for spionage - i dette tilfælde til fordel for Saudi-Arabien.

De kommende retsmøder i Retten i Roskilde kommer måske til at belyse, om der i den aktuelle sag kan være tale om en arabisk-persisk strid.

Det overvejende shiamuslimske Iran og det primært sunnimuslimske Saudi-Arabien har i årtier haft et anspændt forhold til hinanden.

De to stormagter har ført stedfortræderkrige mod hinanden i blandt andet Irak, Syrien og Yemen.

Ud over at der ligger en religiøs konflikt bag striden, er der en kulturel dimension, som er udtrykt ved skellet mellem den persiske kultur i Iran og den arabiske kultur.

Uanset hvad baggrunden måtte være, skal det klarlægges, om ulovligt efterretningsarbejde har fundet sted - og om et drab på en herboende iraner har været på vej. Selv nægter den 40-årige norsk-iraner sig skyldig.

I alt 11 retsmøder er afsat til sagen. Næste retsdag er den 26. maj.