En ældre mand er sigtet for at have dræbt en 85-årig kvinde på et plejehjem i Vojens. Men en dommer i Retten i Sønderborg mener ikke, at der er grundlag for at varetægtsfængsle ham. (Arkivfoto).

Dommer løslader mand der er sigtet for drab på plejehjem

Der er ikke grundlag for at varetægtsfængsle en ældre mand, der mistænkes for at have dræbt 85-årig kvinde.

En ældre mand, der er sigtet for at have dræbt en 85-årig kvinde på et plejehjem i Vojens, er blevet løsladt af dommeren i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Kvinden blev sent mandag aften fundet død på plejehjemmet, og tidligt tirsdag morgen oplyste politiet, at man behandlede sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorfor politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt.

Tirsdag eftermiddag oplyste politiet, at en ældre mand med tilknytning til stedet var blevet anholdt og sigtet for at have dræbt den 85-årige kvinde.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om manden er beboer på plejehjemmet, eller hvad hans tilknytning til det er.

Manden blev først på aftenen fremstillet i grundlovsforhør, men her bestemte dommeren altså, at han skulle løslades.

Dommeren mente ikke, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham, skriver politiet.

Ifølge Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi, har anklagemyndigheden ikke kæret løsladelsen til Vestre Landsret.

Manden er dog fortsat sigtet for at have slået kvinden ihjel.