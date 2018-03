Dommer hæver navneforbud for sigtet anklager

Anklagerens forsvarer har straks kæret afgørelsen til Vestre Landsret. Dette skridt er blevet tillagt opsættende virkning, oplyser retten. Det betyder, at det indtil videre er forbudt at identificere anklageren.

En dommer i Aarhus har fredag ophævet et navneforbud for den ene af de to anklagere, der sigtes for embedsmisbrug i et stort sagskompleks om hashhandel i Christiania.

Det var to medier, DR og Ritzau, der havde bedt dommeren om at ophæve navneforbuddet. Argumentet var sagens samfundsmæssige betydning.

Også en anden anklager er blevet sigtet for at misbruge sin magt, og også i dette tilfælde har dommere bestemt, at der ikke er grundlag for et forbud.

Om kort tid ventes Statsadvokaten i Viborg at afgøre, om de to anklagere skal tiltales for at have overtrådt straffeloven i forbindelse med deres arbejde i sager med udgangspunkt i "Operation Nordlys".

Den ene sigtes både for misbrug af stilling og for forsøg på medvirken til falsk forklaring. Hun har givet instruktioner til politividner om, hvad de skulle forklare i retten.

Den sidste sigtelse er imidlertid ikke rejst imod den anklager, der fredag har fået afvist sin anmodning af Retten i Aarhus. Netop denne forskel gør, at dommerne skal behandle sagerne forskelligt, når det gælder navneforbud, har forsvareren, advokat Hanne Rahbæk, sagt.

Begge anklagere nægter sig skyldige i at have overtrådt straffeloven.