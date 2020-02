Dommer forlænger fængsling i sag om bomber

De tre var blandt målene for en stor aktion, som PET udførte midt i december flere steder i landet, og hvor i alt godt en snes personer blev anholdt.

I onsdagens retsmøde har en forsvarer for en af mændene bedt om åbne døre. Han henviser til, at en fjerde person også er sigtet, og at vedkommende er på fri fod.

- Han kan jo fortælle om sagen, bemærker advokat Ulrik Sjølin.

- Det er rigtigt nok, at én person til er blevet sigtet, siger anklager Anders Larsson.

Han fastholder dog kravet om dørlukning. Efterforskningen af sagen pågår stadig, og der er tale om en terrorsag, lyder hans begrundelse. Dommer Lone Molsted har efterkommet kravet.

Via videolink til arresthuse toner de tre frem på en skærm i retslokalet. Den ene, kvinden på 38 år, er klædt i sort stof fra top til tå.

Ifølge politiets mistanke skal de have forsøgt at skaffe komponenter til fremstilling af sprængstoffet TATP, som også kaldes Satans Mor.

Byretten skal også tage stilling til, om tre andre, der er sigtet for at have forsøgt at skaffe sig våben til en terrorhandling, ligeledes skal blive i deres celler.

Her er resultatet blevet, at to er fængslet frem til 4. marts, mens en tredje blot foreløbig skal sidde til 19. februar. Også i denne del af sagen beder en forsvarer om åbne døre.

- Jeg mener, at sagen tåler dagens lys, også af efterforskningsmæssige grunde, siger advokat Jakob Lund Poulsen.

- På et pressemøde afholdt af PET og Københavns Politi skete der en stærk forvanskning af, hvad der er foregået i dette kompleks. Og den opfattelse er jeg bestyrket i af det, der er kommet frem i efterforskningen siden, siger han.

Også her er der dog lukkede døre, så hvad advokaten hentyder til, er uklart.

I øvrigt har medier i Israel rapporteret, at den israelske efterretningstjeneste Mossad stod bag, da PET gik i aktion. Jerusalem Post skrev, at der var tale om en celle med "20 terrorister, der planlagde en bølge af angreb".

De fængslede i sagen nægter sig skyldige.