Dommer forlænger fængsling i hemmelig terrorsag

En 27-årig mand, der har siddet varetægtsfængslet siden juni sigtet for at hverve til terror, fik tirsdag igen forlænget sin varetægtsfængsling med tre uger.

Den opsigtsvækkende sag har indtil videre været så godt som lukket for offentligheden.

Også tirsdag blev pressen sendt uden for døren i Københavns Byret. Begrundelsen er, at politiet stadig efterforsker sagen, og anklageren ønsker derfor ikke, at information slipper ud.

- Efterforskningen pågår stadig. Får pressen oplysninger, så kan det skade efterforskningen betragteligt, siger anklageren.

Den 27-årig var ikke selv til stede i Københavns Byret. Inden dørene blev lukket, tonede den varetægtsfængslede med fuldskæg dog frem på en videoforbindelse fra arresten.

Efterfølgende fremgik det, at han nu har fået beskikket en ny forsvarer, som er advokat Michael Juul Eriksen.

Manden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 c, stk. 1. Den handler om at hverve andre til en terrorgruppe. Strafferammen er fængsel i 10 år og under særligt skærpende tilfælde op til 16 år.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen. Københavns Politi vil ikke oplyse noget om sagen.

Den 27-årige mand optrådte første gang i sagen den 26. juni. Her blev han ført ind i Dommervagten i Københavns Byret dagen efter anholdelsen. Han var iført en lang sort/hvid-stribet kjortel.

Angiveligt har han særlige it-kundskaber, hvilket spiller en central rolle i sagen. Begrundelsen for mandens videre varetægtsfængsling lyder således, at han i kraft af sine it-kundskaber - hvis han er på fri fod - kan vanskeliggøre politiets videre efterforskning, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre.

Manden er beskyttet af navneforbud.