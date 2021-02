Dommer forlænger fængsling i drabssag uden lig

Varetægtsfængslingen af sognepræst Thomas Gotthard, der er sigtet for at have slået sin hustru, 43-årige Maria From Jakobsen, ihjel, er blevet forlænget i fire uger til 8. marts.

Det oplyser Retten i Hillerød. Beslutningen er truffet mandag på et retsmøde, som blev afholdt for lukkede døre.