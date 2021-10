Dommer fjerner butikstyv fra gaden

Manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger, og det er sket, fordi man vil forhindre ham i at begå flere tyverier.

En dommer har torsdag besluttet at varetægtsfængsle en 45-årig mand, som er sigtet for at have begået adskillige butikstyverier i Aarhus og Herning.

Det oplyser anklager Niclas Nissen fra Midt- og Vestjyllands Politi efter grundlovsforhøret i Retten i Herning.

- Det er ud fra, at der er lavet alle de forhold på meget kort tid. Vi kan ikke have, at han bliver ved med at rende rundt i gaden, siger han.

I alt er den 45-årige sigtet for at have begået 20 butikstyverier.

Tyverierne er begået mod flere forskellige butikker over tre til fire måneder, for eksempel Matas, Føtex og tøjforretninger.

Ved butikstyverierne har manden stjålet varer, der har haft en værdi fra et par hundrede kroner til op mod 10.000 kroner.

Niclas Nissen siger, at det ikke er normalt, at en person bliver varetægtsfængslet, hvis vedkommende har begået et butikstyveri.

Men på grund af beløbenes størrelse og de mange gentagelser i den aktuelle sag, har anklageren anmodet om det.

- Ved enkelte butikstyverier gør du det ikke. Men det er sådan, når der er så mange (episoder, red.), og du næsten lige har gjort noget lignende.

- Han blev fængslet på gentagelsen. Man formoder, at hvis man slipper ham ud, så vil han gå lige ud og gøre det samme igen, siger Niclas Nissen.

- Butikkerne skal have en lille smule fred, hvis man kan sige det sådan, tilføjer han.

Selv har den sigtede ifølge anklageren forklaret i retten, at han i nogle tilfælde har stjålet for at sælge varerne videre, så han kunne få nogle penge.

Normalt giver et butikstyveri en bøde. I den aktuelle sag vurderer Niclas Nissen, at manden kan blive dømt et par måneders fængsel.