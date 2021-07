Dommer fængsler tre mænd efter slagsmål i Aalborg

En anmeldelse om et større slagsmål fik politiet til at rykke massivt ud. Ingen er dog kommet til skade.

Tre mænd er torsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et større slagsmål i den centrale del af byen onsdag eftermiddag.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet fik klokken 15.48 onsdag en anmeldelse om et større slagsmål i det centrale Aalborg.

Hændelsen begyndte med, at en person formentlig blev forsøgt påkørt omkring Boulevarden.

- En bil kørte efter en person i området omkring Boulevarden og J.F. Kennedys Plads, hvorved der blev kastet sten mod bilen. Vi sendte omgående adskillige patruljer frem til stedet, udtalte politikommissær Torben Larsen onsdag aften.

Politiet standsede efterfølgende en bil med knust siderude på Vesterbro ved Kirkestræde i Aalborg.

Tre personer med tilknytning til bilen blev anholdt. Mens politiet arbejdede på stedet, lød der nogle brag fra området omkring parkeringsarealet ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Det førte til forlydender om, at der skulle være blevet skudt i forbindelse med slagsmålet.

Men efter at have undersøgt sagen, oplyste politiet senere onsdag aften, at de knald, der blev hørt, formentlig stammede fra en signalpistol.

Den affyrer knald, men har ikke noget projektil. Der er altså ikke tale om skarpe skud, men man skal have en polititilladelse for at være i besiddelse af den.

Politiet mener, at der var tale om et internt opgør mellem kriminelle netværk i Aalborg.

I alt seks mænd i alderen 17-29 år blev anholdt i kølvandet på episoden. Tre af dem blev løsladt igen, mens tre altså blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet.

De er sigtet for grov vold og overvejer, om de vil kære afgørelsen til Vestre Landsret.