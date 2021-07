Dommer fængsler to mænd for voldtægt af en 14-årig pige

Onsdag blev de to mænd sammen med en 24-årig mand løsladt i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Anklagemyndigheden kærede afgørelsen til landsretten, der lørdag besluttede, at de to yngste skulle varetægtsfængsles. Løsladelsen af den ældste blev stadfæstet.

Allerede mandag blev den 22-årige anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Dengang kom det frem, at han var sigtet for sammen med to andre at have tvunget en 14-årig pige ind i en bil og kørt hende til en adresse på Stevns søndag aften.

Her tvang de tre mænd ifølge sigtelsen pigen til at indtage alkohol, tage sit tøj af og udføre oralsex på to af mændene.

Den 22-årige blev ikke varetægtsfængslet i mandagens grundlovsforhør, men fik sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

Natten til onsdag blev den 21-årige mand anholdt, og onsdag formiddag meldte den 24-årige sig selv til politiet.

Men i et grundlovsforhør onsdag blev alle tre mænd altså løsladt.

Da Østre Landsret lørdag havde afgjort, at de to yngste skulle varetægtsfængsles, anholdt politiet den 21-årige på hans bopæl, mens den 22-årige selv gik til politiet.

Alle retsmøder er foregået for lukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få oplyst flere detaljer om sagen, eller hvad de tre mænd har forklaret.