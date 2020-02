Dommer fængsler seks mænd i sag om 700 kilo hash

Efter et tip rykkede politiet onsdag ud til en ejendom ved Løsning, hvor seks mænd var i færd med at læsse 700 kilo hash af en lastbil. Torsdag blev de varetægtsfængslet i et grundlovsforhør. De nægter sig alle skyldige i hashsmugling. (Arkivfoto).

Foto: De franske toldmyndigheder/Free