Dommer fængsler psykisk ustabil efter knivoverfald på gaden

Han er af politiet blevet beskrevet som psykisk ustabil, og frihedsberøvelsen finder ikke sted i et arresthus.

Efter et umotiveret overfald på en mor og hendes datter i Ballerup i weekenden har en dommer mandag varetægtsfængslet en 35-årig mand.

I stedet er han anbragt i surrogat, oplyser politiet om kendelsen, der er afsagt af Retten i Glostrup. Det er uklart, om det indebærer, at manden skal være på en psykiatrisk afdeling.

Det var lørdag formiddag på Kornvænget i Ballerup, at den 42-årige kvinde og datteren på 11 år blev overfaldet med kniv.

Begge blev ramt. Moren blev tilføjet et egentligt stik, mens barnet fik et mere overfladisk snit, har Københavns Vestegns Politi tidligere oplyst.

Efter overfaldet stak gerningsmanden af og smed kniven fra sig.

Natten til søndag blev han efterlyst offentligt med navn og foto, og senere lykkedes det for politiet at anholde ham.

Ifølge politiets sigtelse forsøgte han at dræbe de to. Men dommerens kendelse om varetægtsfængsling går ud på, at der indtil videre er en begrundet mistanke om grov vold.