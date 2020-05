Politikerne i Folketinget har besluttet, at straffen for blandt andet svig med tilskud fra hjælpepakker skal straffes hårdere end normalt. (Arkivfoto)

Dommer fængsler mand i sag om svindel med hjælpepakke

57-årig mand nægter at have forsøgt uberettiget at score 1,2 millioner kroner fra hjælpepakke.