Dommer fængsler mand for at skubbe kvinde ud foran tog

En 34-årig mand skal foreløbigt tilbringe de næste tre uger bag tremmer, efter at han ifølge politiet mandag aften skubbede en 29-årig kvinde ned på skinnerne på Valby Station.

I et grundlovsforhør tirsdag i Retten på Frederiksberg besluttede en dommer at varetægtsfængsle den 34-årig mand, der sigtes for at have forvoldt fare for nogens liv eller førlighed og for grov vold.