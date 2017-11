Dommer fængsler mand for at lease flugtbil til bandedrab

Det er politiets opfattelse, at den fængslede tog til Sverige for at lease en bil, som gerningsmændene flygtede i efter forbrydelsen. På den måde skal den 22-årige ifølge sigtelsen have gjort sig skyldig i både drab og drabsforsøg.

En dommer har torsdag aften varetægtsfængslet en 22-årig mand, der er sigtet for at have deltaget i det seneste bandedrab i København.

Torsdagens retsmøde blev holdt for lukkede døre. Derfor er det uvist, hvad den sigtede har forklaret. Dog fremgår det, at han nægter sig skyldig.

I forvejen er fire andre mænd fængslet i sagen.

Senest blev to mænd tirsdag fængslet. I den forbindelse sagde politiet, at de var mistænkt for at have affyret de dræbende skud fra en knallert mod den 22-årige Ghassan Ali Hussein, som sad i en bil ved Mjølnerparken.

Skyderiet fandt sted 9. november, og allerede et par dage efter foretog politiet de første anholdelser.

Politiet mener, at drabet på Ghassan Ali Hussein er sket som led i krigen mellem banden Loyal to Familia og forskellige grupper på Nørrebro og i Nordvest. Blandt dem banden Brothas, der har base i Mjølnerparken.

Hen over sommeren og efteråret blev der skudt adskillige gange i København, og i perioden fra 31. oktober til 9. november blev tre mænd dræbt.

Et par dage efter drabet i Mjølnerparken berettede flere medier om, at der skulle være indgået en våbenhvile mellem banderne. Den ser indtil videre ud til at holde.