Dommer fængsler fire teenagere i sag om voldtægt på skole

Fire teenagere afviste i et grundlovsforhør søndag, at de har voldtaget en 15-årig pige i weekenden. Overgrebet skulle være sket på en skole i Haslev på Sydsjælland.

Men en dommer ved Retten i Næstved har besluttet, at to mænd på 18 år samt en 17-årig og en 19-årig skal sidde varetægtsfængslet i sagen indtil 27. maj.

Det fortæller anklager Skipper Pelle Falsled, der mødte i retten for anklagemyndigheden.

- De blev fængslet, fordi dommeren vurderede, at der var en risiko for, at de kunne påvirke efterforskningen, hvis de var på fri fod, siger han.

Det kan eksempelvis være ved at afstemme forklaringer med hinanden eller påvirke eventuelle vidner i sagen, oplyser anklageren.

De fire teenagere sigtes for i forening, efter forudgående aftale eller i fælles forståelse at have voldtaget pigen på en lokal skole. Det skete ifølge anklageren mod pigens vilje.

Episoden skulle være sket omkring klokken 02 natten til lørdag, og pigen anmeldte det til politiet samme morgen.

Mændene blev anholdt mellem klokken 10.29 og klokken 13 lørdag, hvorefter de blev afhørt af politiet til langt ud på aftenen, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen benytter en af de sigtede sig af en kurdisk-talende tolk ved grundlovsforhøret.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, hvilket betyder, at det ikke var muligt at høre, hvad de fire sigtede selv forklarede om sagen, eller hvilke beviser politiet mener at have mod dem.

Selv om de fire nægtede sig skyldige i anklagerne mod dem, valgte ingen af dem at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser anklageren.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i en pressemeddelelse kaldt det for "en ualmindeligt grov sag".