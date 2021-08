Dommer fængsler fire mænd for hvidvask af 8,5 millioner

I et grundlovsforhør ved Retten i Næstved er fire mænd tirsdag blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask for godt 8,5 millioner kroner.

Mændene er sigtet for i perioden fra november sidste år til april i år via et selskab at have modtaget de mange penge fra et andet selskab for at tilsløre eller skjule at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse.