Dommer fængsler albaner i kæmpe sag om narkosmugling

En 39-årig mand fra Albanien blev fredag varetægtsfængslet for at have indsmuglet 45 kilo kokain.

Under et grundlovsforhør i Dommervagten i København besluttede en dommer at fængsle den formodede narkokurer i foreløbig 25 dage.

Det skriver Ekstra Bladet.

Stofferne blev ifølge sigtelsen smuglet ind ad tre omgange i marts 2019.

Albaneren har ifølge politiet været involveret i et større kriminelt foretagende, hvor samlet ni ton kokain blev smuglet til Danmark og Sverige.

Efterforskningen af den monstrøse narkosag har fået navnet "Operation Goldfinger". Indtil videre er 15 personer tiltalt i sagen.

De nægter sig alle skyldige.

Tiltalen blev rejst i maj. Her kom det frem, at mændene er tiltalt for at have deltaget i indsmugling og handel med ni ton kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019.

Det skal være sket gennem et organiseret netværk.

De tiltalte er to danskere, en svensker, to statsborgere fra Kosovo og ti albanere. De er i alderen fra 21 til 50 år.

Retssagen er planlagt til at løbe over hele 63 dage i Københavns Byret fra 4. december 2020 til 9. september 2021.

Den 39-årige mand, som fredag blev varetægtsfængslet, blev allerede anholdt i Holland sidste år.

Men inden han kunne udleveres til Danmark, skulle han afsone en dom for narkobesiddelse i Holland. Derfor kom han først til Danmark torsdag.

Sideløbende med sagen om indsmugling af ni ton kokain er yderligere fire personer tiltalt for blandt andet hæleri og hvidvask.