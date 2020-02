En 63-årig kvinde blev natten til onsdag udsat for grov vold på Fanø. Politiet anholdt en 72-årig mand og sigtede ham i første omgang for grov vold. Siden blev sigtelsen ændret til drabsforsøg.

Dommer fængsler 72-årig i sag om drabsforsøg

Manden mistænkes for at have overfaldet en 63-årig kvinde i Sønder Ho på Fanø. Han nægter sig skyldig.