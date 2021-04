Dommer fængsler 23-årig efter vanvidskørsel

En 23-årig mand fra Ringkøbing begik ifølge politiet disse og flere andre lovbrud, da han søndag eftermiddag satte sig bag rattet. Ved Møldrup vest for Hobro gik det galt, da han påkørte to biler.

Mandag blev han i et grundlovsforhør ved Retten i Viborg varetægtsfængslet i fire uger.

Ved Møldrup kom den 23-årige kørende med mindst 150 kilometer i timen på Hovedvej 13, da han påkørte en anden bil bagfra ved en rundkørsel.

Det fortalte vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi søndag eftermiddag.

- Den 23-årige påkører en personbil, der er på vej ind i rundkørslen. Herefter nærmest flyver han og bilen hen over rundkørslen og rammer endnu en bil på den anden side.

- Ingen af de involverede parter kommer alvorligt til skade. Alle er enige om, at det er et mirakel, sagde vagtchefen.

Med mindst 150 kilometer i timen kørte han langt hurtigere end det tilladte, som på hoved- og landeveje typisk er 80 kilometer i timen.

Den 23-årige blev sigtet for vanvidskørsel, og bilen han kørte i blev beslaglagt.

Desuden blev han sigtet for blandt andet at have bragt andre mennesker liv eller førlighed i fare i forbindelse med nogle hasarderede overhalinger og for uagtsom legemsbeskadigelse. To personer kom til skade ved uheldet i Møldrup.

- Han erkender spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Men han nægter sig skyldig i at bringe andres liv og førlighed i fare og i uagtsom legemsbeskadigelse, siger anklager Stinna Ørving Jensen.

Den 23-årig kærede ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.