Dommer fængsler 17-årig efter masseslagsmål i Gentofte

En dreng på 17 år er tirsdag blevet varetægtsfængslet efter et masseslagsmål i weekenden i Gentofte, som endte med, at en 18-årig mistede livet. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Drengen sigtes for to tilfælde af særlig farlig vold. Dels skal han have slået en 15-årig i hovedet med et bat, og dels skal han have stukket en dreng på 13 i ryggen med en kniv.