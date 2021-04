Dommer afviser at løslade terrormistænkt familie

Tre mænd og to kvinder mødte forgæves op mandag ved Retten i Holbæk. Her besluttede dommer Peter Ahleson nemlig, at de fortsat skal sidde varetægtsfængslet i en større sag om terrorplaner i Danmark eller Tyskland.

Et ægtepar på henholdsvis 30 og 33 år havde valgt ikke at møde op og i stedet frivilligt accepteret en fortsat varetægtsfængsling i sagen.

De syv skal foreløbig sidde varetægtsfængslet frem til 11. maj.

Blandt de fem sigtede, som var mødt frem, var et ældre ægtepar fra Holbæk. De er forældre til to sønner, som er sigtet for at planlægge terror i Danmark eller Tyskland. Forældrene er sammen med de øvrige i sagen sigtet for medvirken til brødrenes planer.

Politiet og anklagemyndigheden bygger blandt andet sagen på en række fund, som er gjort ved ransagninger. Der er tale om kilovis af kemikalier, krudt, to skydevåben og et Islamisk Stat-flag samt andre effekter, der ifølge anklagemyndigheden understøtter mistanken.

I den første weekend i februar skred politiet til anholdelse og alt i alt sidder 13 personer varetægtsfængslet i sagen. Ud over de syv, som mandagens retsmøde vedrørte, er seks andre nemlig også fængslet.

Alle er i familie på kryds og tværs. Der er tale om to familier med baggrund i henholdsvis Irak og Syrien. Flere af dem er imidlertid danske statsborgere.

De nærmere detaljer i sagen er indtil videre kun kendt for sagens parter og retten. For siden februar har behandlingen af sagen i retten foregået for lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke har adgang til den del af retsmøderne, hvor sagens detaljer fremlægges, og det er ikke tilladt for hverken advokater eller anklager at referere offentligt, hvad der er lagt frem.

Sagens forsvarsadvokater har ad flere omgange protesteret mod de lukkede døre. Men både Peter Ahleson og Kinna Eidem, der har været dommer i retsmøderne vedrørende de øvrige seks, har hver gang efterkommet anklagemyndighedens ønske om at holde sagens detaljer skjult.

De fem, som mandag mødte frem i retten, overvejer, hvorvidt de vil kære rettens afgørelse til Østre Landsret.