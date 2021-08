Dommens dag nærmer sig for Messerschmidt

Han er anklaget for som formand for EU-partialliancen Meld at have søgt og fået støtte til en EU-konference i 2015, der lå samtidigt og samme sted som DF's sommergruppemøde.

Meld støttede konferencen med små 100.000 kroner. Anklagemyndigheden mener, at den aldrig fandt sted. Og at Morten Messerschmidt har afleveret en falsk kontrakt som dokumentation.

Læs om sagen, hvor sidste retsmøde inden procedurer og dom fandt sted onsdag, her:

* Sommergruppemødet

Kernen i sagen er DF's sommergruppemøde på Skagen i 2015, der blev afholdt på Color Hotel Skagen.

Morten Messerschmidt har forklaret, at det var et fælles arrangement mellem DF og Meld, og at det derfor var berettiget til EU-støtte.

Anklagemyndigheden mener, at EU-delen "aldrig fandt sted".

Under retssagen har DF-medlemmer høj som lav forklaret, at de intet anede om, at der skulle have været en Meld-konference eller en Meld-del på sommergruppemødet.

- Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke, sagde gruppeformand Peter Skaarup.

Heller ikke deltagerne Kim Christiansen, Henrik Brodersen eller Bent Bøgsted erindrede, at der skulle have været andet et helt normalt sommergruppemøde. Alle er i dokumentationen for EU-konferencen fra Meld skrevet på som deltagere og oplægsholdere.

* Den falske kontrakt

Anklagemyndigheden har også tiltalt for dokumentfalsk, da der til EU som dokumentation er indleveret en kontrakt for EU-konferencen med Color Hotel Skagen. Den er underskrevet af Messerschmidt, mens Dansk Folkepartis sekretariatschef, Jeanie Nørhave, har underskrevet for hotellet.

Hun forklarede, at Messerschmidts personlige assistent, Søren Peter Jensen, i 2015 bad hende om at underskrive nogle dokumenter som ren formalia.

- Og så lige pludseligt opdager jeg, at jeg er blevet foranlediget til at skrive under på noget, jeg ikke skulle have skrevet under på, sagde hun i retten.

Søren Peter Jensen har i en afhøring sagt, at han "blot var budbringer" mellem Bruxelles og København.

Morten Messerschmidt har forklaret, at han slet ikke kiggede på papirerne. Ej heller dem, han har underskrevet.

Han har forklaret, at kontrakten er en fejl. At den måske i virkeligheden var mellem Meld og Dansk Folkeparti. Og at det dermed var helt naturligt, at Jeanie Nørhave underskrev den.

Ingen har kunnet forklare, hvor kontrakten er udfærdiget.

* Det ukendte EU-parti

Dem, som pengene er kommet fra, er EU-partialliancen Meld, der modtog penge fra EU til det politiske arbejde.

Anklagemyndigheden mener, at Meld i 2015 på mange måder var en proforma-organisation, som Morten Messerschmidt havde sat sig tungt på.

I 2015 bestod partiet af Dansk Folkepartis fire medlemmer af EU-Parlamentet - Morten Messerschmidt, Anders Vistisen, Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann - samt 10 politikere rundt omkring i Europa.

Bestyrelsen bestod af de fire danskere med Messerschmidt som formand og Vistisen som kasserer.

Både Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann har berettet, at de blev meldt ind uden deres vidende.

De har fortalt, at de først blev opmærksomme på partiet, da Søren Peter Jensen bad dem underskrive, at de havde været til møder, de ikke havde været til. Hvilket de nægtede.

- Så sagde han, at så får vi ikke nogen penge, fortalte Rikke Karlsson.

I retten vidnede en stribe af de europæiske medlemmer.

Rumænske Cristian Radulescu genkendte slet ikke underskriften på sin indmeldelsesblanket, og ungarske Istvan Szabo sagde, at han havde meldt sig ind som en joke.

Ingen mindedes at have hørt noget - eller deltaget i noget - med Meld. Og ingen mindedes at være blevet inviteret til den Meld-konference, som ifølge Morten Messerschmidt blev afholdt sammen med DF's sommergruppemøde.

Slet ikke det italienske medlem Antonio Gambetta:

- Jeg er aldrig blevet inviteret. Jeg har ikke hørt navnet Morten Messerschmidt, før jeg blev indkaldt som vidne, sagde han.