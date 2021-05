Dom mod Schweiz får ingen betydning for dansk tiggerlov

Men selv om Danmark også kan risikere at blive dømt på grund af tiggerloven, ser justitsminister Nick Hækkerup (S) ingen grund til at ændre den danske lovgivning.

Det fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg.

- Det er regeringens klare ønske at begrænse utryghedsskabende tiggeri, som vi tidligere har set, kan være til stor gene i gadebilledet, lyder det i en udtalelse fra Nick Hækkerup.

- Det er min overbevisning, at den nuværende regulering mod utryghedsskabende tiggeri, herunder politiets adgang til at kunne sætte ind mod tiggeri i gadebilledet, er vigtig for, at borgere kan færdes trygt i det offentlige rum.

I januar afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at det var i strid med menneskerettighederne, at en rumæner i Schweiz var blevet dømt for at tigge.

Hun fik en bøde på 500 schweiziske franc - knap 3500 kroner. Da hun ikke kunne betale, blev bøden ændret til fem dages fængsel.

Sagen førte til en undersøgelse af, om den danske tiggerlov - straffelovens paragraf 197 - også er i strid med menneskerettighederne, og Rigsadvokaten besluttede, at anklagemyndigheden skulle stille alle sager om tiggeri i bero.

Men nu fastslår justitsministeren, at der ikke er grund til at ændre den danske paragraf om betleri, som tiggeri kaldes i straffeloven.

Derfor bliver en stribe sager nu genoptaget.

Ministerens begrundelse for ikke at ændre loven efter den schweiziske dom er, at der er en række forskelle mellem de to landes lovgivninger.

Den schweiziske lov har et absolut og generelt forbud mod tiggeri. I den danske paragraf skal visse betingelser være opfyldt, før man kan dømmes.

Til gengæld er der i den danske lovgivning ikke mulighed for at idømme bødestraf, og i visse situationer er straffen efter en stramning i 2017 som udgangspunkt to ugers fængsel.

Det gælder, hvis man tigger i gågader, ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler.

Justitsministeren bemærker da også i sit svar, at "det må antages", at der er en risiko for, at Danmark vil blive dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis en sag om tiggerloven bliver indbragt for den.