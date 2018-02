Dom afskærer kvinder med brystkræft fra erstatning

Alle kvinder mellem 50 og 69 år har en lovfæstet ret til at blive undersøgt for brystkræft hvert andet år, men alene siden midten af 2014 er danske kvinder i mere end 140.000 tilfælde blevet indkaldt for sent til mammografi.

Helt slemt har det i årevis stået til i Region Hovedstaden, hvor mere end halvdelen af alle er blevet indkaldt for sent. Men Region Hovedstaden slipper for at betale erstatning til for sent indkaldte kvinder, som viser sig at have brystkræft, har en landsretsdom netop fastslået i en principiel sag.

Landsretten har godtaget regionens forklaring om, at forsinkelsen skyldes mangel på ressourcer, skriver Jyllands-Posten søndag.

Og så er regionen ikke erstatningsansvarlig, fastslår dommen, der følger afgørelser i Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatning.

- En katastrofal udhulning af patienternes rettigheder og en bombe under erstatningssystemet, lyder reaktionen fra Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

Direktør i Danske Patienter Morten Freil kalder situationen "fuldkomment urimelig".

I lighed med kvindens advokat kritiserer de, at regionens ressourceargument bliver godtaget, uden at kvindens sag reelt bliver prøvet. Samtidig frygter de, at argumentet vil brede sig til andre regioner og patientskadesager.

- Kvindernes ret til brystkræftscreening hvert andet år er ligefrem skrevet ind i sundhedsloven, og Folketinget har bevilget regionerne penge til at gennemføre undersøgelserne.

- Hvis regionen kan bruge ressourceargumentet i denne sag, kan det bruges i alle sager, siger Leif Vestergaard Pedersen til Jyllands-Posten.