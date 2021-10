Dømte skal holdes ude af dele af Randers og Aarhus

Et nyt indgreb skal sikre, at voldsmænd, der har fået forbud mod at gå i byen om natten, heller ikke kan færdes i bestemte zoner i Randers og Aarhus.

Østjyllands Politi har netop udpeget de relevante zoner i de to byer, og det er for eksempel Storegade i Randers og Åboulevarden i Aarhus.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet onsdag. Zonerne får virkning fra 27. oktober og to år frem.

Siden 1. juli har dommere også kunnet give personer, der optræder voldeligt i nattelivet, en ekstra straf - nemlig et forbud mod at tage på bar eller diskoteker fra midnat og frem til klokken fem om morgenen.

Politidirektøren i Aarhus forklarer, at zonerne kan være med til at gøre det tryggere at færdes i byen.

- Zonerne vil ikke påvirke helt almindelige lovlydige borgere, men er udelukkende et værktøj til at holde dømte kriminelle væk fra nogle af de steder i Østjylland, hvor flest mennesker går i byen, siger politidirektør Kirsten Dyrman i pressemeddelelsen.

Et forbud gælder over hele landet, uanset hvor personen er dømt.

I hovedstaden blev der i september indført lignende zoner i flere dele af indre by.

En 24-årig mand fra Nivå er en af de første, der er idømt et forbud mod at bevæge sig ud i nattelivet.

Forbuddet gælder i hans tilfælde i ni måneder, oplyste Nordsjællands Politi forleden om sagen. Den skyldes, at manden blev dømt blandt andet for at have slået flere personer i Helsingør.

Har man forbud og bliver taget i en nattelivszone, kan man se frem til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage, oplyser politiet.

Har man forbud mod at færdes i nattelivszoner gælder det i hele landet.