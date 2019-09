Mandag skal Vestre Landsret behandle ankesagen om drabet på en formodet ulv nær Ulfborg i Vestjylland 16. april 2018. Mens DNA-analyser ifølge anklagemyndigheden viser, at det var en ulv, der blev skudt og dræbt, har forsvaret og den tiltalte i byretten hævdet, at der var tale om en hybridulv. En hybridulv er en krydsning mellem en ulv og en hund. Både forsvarer og anklager ankede dommen. (Arkivfoto)

Artiklen: Dømt for ulvedrab har fået erstatning for vildtskader

Dømt for ulvedrab har fået erstatning for vildtskader

Den tiltalte, Mourits Troldtoft, blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have affyret det dræbende skud fra sin Toyota Landcruiser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her