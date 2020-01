Dømt for millionsvindel: Frylands straf nedsættes med et år

Det var en lang og profileret sag, da topadvokat Johan Schlüter og hans to partnere, Susanne Fryland og Lars Halgreen, i 2018 blev dømt ved Københavns Byret for omfattende økonomisk svindel med klienters penge.

Susanne Fryland fik dengang den hårdeste straf, der lød på fem år og seks måneders ubetinget fængsel. Retten fandt det bevist, at hun sammen med Johan Schlüter havde overfaktureret kunder for over 100 millioner kroner.

Hun ankede, og fredag faldt dommen i Østre Landsret.

Landsretten skærer et år af hendes straf, så den lyder på fire og et halvt års ubetinget fængsel.

Hun og Johan Schlüter blev oprindeligt dømt for at tage "ikke under 100 millioner kroner" fra kunden Producentforeningen, der er brancheforening for tv- og filmproducenter.

Landsretten mener dog, at beløbet var en smule lavere. Dommen lyder på, at de svindlede for ikke under 85 millioner kroner.

75-årige Johan Schlüters straf i byretten lød på fire års betinget fængsel grundet hans høje alder og personlige forhold. Han ankede ikke.

Den tredje tiltalte, Lars Halgreen, fik ni måneders betinget fængsel. Han ankede ligesom Susanne Fryland, og fredag lød dommen på seks måneders betinget fængsel.

Det højtprofilerede Johan Schlüter Advokatfirma var kendt for sit arbejde i musik- og filmbranchen.

Schlüter havde over 60 medarbejdere ansat i sit firma, der havde adresse på Højbro Plads i København.

Han var blandt andet anerkendt for at beskytte producenterne mod piratkopiering. Eksempelvis var han med til at grundlægge Antipiratgruppen.

Advokatfirmaet blev betalt af tv- og filmbranchen for at indsamle og fordele flere hundrede millioner kroner til rettighedshavere.

Schlüter var i sin tid selv med til at udtænke systemet, der sørger for, at producenter får betaling i tråd med deres ophavsrettigheder.

Advokatfirmaet smuldrede dog i 2015, da svindelsagen begyndte at rulle.

Siden blev Schlüter så dømt i byretten i 2018 for at udnytte selv samme system, som han opfandt.