Døende patienter skal have gratis medicinsk cannabis

Tilskuddet træder i kraft 1. januar 2019. Men det kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så folk kan få refunderet udgifter til behandlingen.

Mindst 200 personer har fået ordineret medicinsk cannabis, siden en forsøgsordning trådte i kraft 1. januar i år.

Men behandlingen har fået kritik for at være for dyr.

- For mig er det vigtigt, at der er tilskud til medicinsk cannabis, fordi det er alle, der skal kunne have gavn af det, uanset pengepung. Pensionisten skal også kunne have råd til det, siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Hun ærgrer sig over, at det først er fra 2019, at tilskuddet kan træde i kraft, selv om det så bliver med tilbagevirkende kraft.

- Det nytter jo ikke noget for dem, der kan have glæde af det her og nu, og som er døende. Jeg vil prøve, om jeg ikke kan presse ministeren til, at vi kan lave en hastelov, siger Blixt.

Sundhedsministeriet forklarer i en pressemeddelelse, at tilskuddet først kan træde i kraft i 2019, fordi loven først skal laves om og it-systemerne skal rettes til.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at tilskuddet vil sikre, at ingen patienter ser sig nødsaget til at gå ud på det kriminelle marked for at købe cannabis.

- Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal jo give lindring til patienter, hvor mange ikke har gavn af den konventionelle medicin, så det er vigtigt, at ordningen virker, siger Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Der er indtil videre to godkendte cannabisprodukter, som danske patienter kan få ordineret som led i forsøgsordningen. Flere forventes at komme på markedet i den nærmeste fremtid, oplyser Sundhedsministeriet.